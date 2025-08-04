Трамп озвучив імовірну дату візиту Віткоффа до Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає Росію в середу або четвер.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Нью-Джерсі, журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х, The Jerusalem Post

Деталі: За словами Трампа, Віткофф може відвідати Росію, можливо, в середу або четвер (6 або 7 серпня – ред.).

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На запитання журналістів що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, Трамп відповів, що "санкції будуть".

Пряма мова Трампа: "Санкції будуть, але, схоже, вони (росіяни – ред.) досить добре уникають санкцій".

"Вони хитрі персонажі, і вони досить добре уникають санкцій, тож побачимо, що буде".

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Що передувало: Раніше Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.

Передісторія: