Трамп озвучив імовірну дату візиту Віткоффа до Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає Росію в середу або четвер.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Нью-Джерсі, журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х, The Jerusalem Post
Деталі: За словами Трампа, Віткофф може відвідати Росію, можливо, в середу або четвер (6 або 7 серпня – ред.).
На запитання журналістів що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, Трамп відповів, що "санкції будуть".
Пряма мова Трампа: "Санкції будуть, але, схоже, вони (росіяни – ред.) досить добре уникають санкцій".
"Вони хитрі персонажі, і вони досить добре уникають санкцій, тож побачимо, що буде".
Що передувало: Раніше Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.
Передісторія:
- 14 липня Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.
- 31 липня Трамп пригрозив правителю Росії Володимиру Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни в Україні.
- У відповідь на скорочення дедлайну заступник російської Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив США війною.
- У відповідь на це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Росії зв'язатися з країнами, які купують російські нафту і газ, підтримуючи військову машину РФ, щоб з'ясувати, чи поділяють вони зверхню позицію Кремля щодо санкцій.