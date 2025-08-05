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В НГУ скоротять 200 тилових посад, до закупівель залучатимуть лише офіцерів із бойовим досвідом

Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 15:55
В НГУ скоротять 200 тилових посад, до закупівель залучатимуть лише офіцерів із бойовим досвідом
фото МВС

Рішення про закупівлі у Нацгвардії прийматиме єдина комісія на рівні головного управління, вже укладені контракти пройдуть аудит, до закупівель залучатимуть лише офіцерів із досвідом забезпечення підрозділів на передовій.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в соцмережах, речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук у коментарі "Українській правді"

Деталі: Клименко повідомив про результати наради з командуванням Національної гвардії. За словами міністра було напрацьовано план впровадження перспективної моделі оборонних закупівель.

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Пряма мова Клименка: "Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі. Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю – воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.

Скорочуємо майже 200 тилових посад – ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.

Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього – жодного підпису.

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Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека.

Наша мета – прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій".

Пряма мова Музичука: "Стосовно призначень "лише за наявності бойового досвіду" – йдеться про посади, які відповідають за напрямки логістики: організація закупівель, постачання озброєння й військової техніки, матеріально-технічне забезпечення підрозділів. Йдеться про досвід організації роботи й постачання за напрямом логістики в районах виконання бойових завдань.

На ці посади призначатимуть офіцерів, які мають досвід такої роботи на фронті, тобто організовували забезпечення бойових бригад та підрозділів і пройшли відповідну перевірку".

Передісторія:

  • Нещодавно НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ, в якій фігурують чинний нардеп, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Нацгвардії. За даними слідства, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
  • 5 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини Нацгвардії полковника Василя Мишанського, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 2 млн грн.

Нацгвардіязброя
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