Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував полковника Нацгвардії, застава – 2 млн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 2 млн грн.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ВАКС, "Суспільне"

Деталі: Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до командира військової частини Національної гвардії України запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 30 вересня 2025 року включно.

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Йдеться про полковника Василя Мишанського.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки:

прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі зазначили, що вирішують питання щодо оскарження запобіжного заходу.

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Як повідомляє "Супільне" з зали суду, за словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, командир військової частини Василь Мишанський нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Військовослужбовець, за даними слідства, мав зв’язок з ексочільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком. Це підтвердив й сам Мишанський.

"Не бачив його з моменту, як випустились курсантами. Знав, що він став головою військової адміністрації Рубіжного, знаю що раніше допомагав моїй військовій частині. Коли став командиром, перетнувся з ним і кажу: "Якщо можеш, виділи мені якусь субсидію, щоб я міг покращити обороноздатність". Він погодився" – розповів під час засідання Мишанський.

За його твердженням, коли він перевівся у бойову бригаду, там були проблеми із забезпеченням: не вистачало дронів, а РЕБів зовсім не було. Юрченко вже познайомив підозрюваного з народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Кузнєцовим, той теж обіцяв допомогти.

Під час засідання прокурор зачитував матеріали негласних слідчо-розшукових дій, зачитував телефонні розмови між підозрюваними. Водночас адвокат Андрій Великоцький наголосив, що більшість зачитаних розмов не стосувалась його підзахисного та він не був учасником тих розмов.

Субвенцію виділили на початку року, втім закупівлю вдалось провести минулого місяця, адже довгий час не могли знайти необхідну техніку, яка б відповідала нормам, розповів підозрюваний.

За його словами, впродовж всього часу з різними пропозиціями до нього звертався представник одного з приватних підприємств Дорофєєв. Остання пропозиція щодо засобів радіолокаційних систем підійшла за всіма критеріями, зокрема й ціною. Після укладання контракту – полковника Мишанського запросили на спільний обід

"Мене Дорофєєв покликав пообідати 2 серпня. Там був і Кузнєцов, я навіть не знав, що він прийде. Він передав мені пакет, я його заховав у сумку. Думав, що то за те, що ми домовлялись купити або машину, або старлінк", – каже Мишанський.

Коли вийшов із закладу, його затримали службовці НАБУ.

Прокурор просив до підозрюваного тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативною застави у понад 7 мільйонів гривень.

Адвокати підозрюваного відповіли, що у військового таких грошей немає: з початку року і по липень він отримав без урахування податків понад 450 тисяч гривень; нерухомості чоловік не має, живе у службовій квартирі.

Адвокат Андрій Великоцький просив зменшити суму застави до помірної.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав директорці компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенії Сидельниковій, яка є підозрюваною у справі про закупівлю РЕБ та БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн грн.

Передісторія: