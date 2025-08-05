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Зеленський доручив збільшити фінансування бригадам на закупівлю дронів

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 17:25
Зеленський доручив збільшити фінансування бригадам на закупівлю дронів
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Друге – доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші на це є".

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Деталі: Також Зеленський за результатами нарад з військовим командуванням, урядовцями і після Ставки вказав на необхідність спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів на закупівлю пікапів, як на закупівлю дронів.

"Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", - сказав президент.

Президент також вважає, що при підготовці воїнів "має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни". "Дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної", - сказав він.

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За словами Зеленського, крім того, має бути розширена програма щодо контрактів 18-24. "Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі", - повідомив Зеленський.

Що було раніше: Наприкінці червня Зеленський заявляв, що Україна має потенціал щорічно виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу, однак реалізація цього потенціалу стримується через нестачу фінансування. 

ЗеленськийДАІросійсько-українська війна
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