Зеленський: Україна може виробляти до 8 мільйонів дронів щороку, але бракує фінансування

Україна має потенціал щорічно виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу, однак реалізація цього потенціалу стримується через нестачу фінансування.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Нідерландах

Деталі: За словами президента, оборонний виробничий потенціал України вже перевищив 35 мільярдів євро і охоплює майже 1000 найменувань продукції – від артилерійських систем і бойових машин до безпілотників та керованих ракет. Водночас приблизно 40% цього потенціалу наразі не забезпечені належним фінансуванням.

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Пряма мова: "Потенціал нашої оборонної промисловості перейшов за 35 млрд євро, що включає 100 тисяч продуктів, від артилерії та традиційних бойових машин до просунутих дронів усіх типів і керованих ракет. Але 40% цього потенціалу не має належного фінансуванні. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів різного типу на рік, але в нас є фінансування на значно меншу кількість".

Деталі: Також глава держави зазначив, що Росія використовує не лише власні нафтові прибутки, а й ресурси таких режимів, як Іран та Північна Корея, а також залучає корупційні схеми в інших країнах для підтримки своєї військової машини.

"Наша солідарність у єдності – це найкраща відповідь на російську бойову та військову мережу", – зазначив Зеленський.