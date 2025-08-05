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Напад на ветерана ЗСУ в Харкові: підозрюваного взяли під варту

Тетяна ОлійникВівторок, 5 серпня 2025, 18:32
Напад на ветерана ЗСУ в Харкові: підозрюваного взяли під варту
фото - харківська обласна прокуратура

Індустріальний районний суд Харкова 5 серпня обрав запобіжний захід нападнику на ветерана ЗСУ з протезом – його взяли під варту без права застави.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "5 серпня Індустріальний районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

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Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова".

Що передувало: 

У Харкові у неділю ввечері чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ з травматичного пістолета, а потім побив його, нападника затримали.

Харківсуд
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