Напад на ветерана ЗСУ в Харкові: підозрюваного взяли під варту

Індустріальний районний суд Харкова 5 серпня обрав запобіжний захід нападнику на ветерана ЗСУ з протезом – його взяли під варту без права застави.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "5 серпня Індустріальний районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

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Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова".

Що передувало:

У Харкові у неділю ввечері чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ з травматичного пістолета, а потім побив його, нападника затримали.