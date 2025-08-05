РФ завдала авіаудару по Куп’янську: під завалами можуть бути люди

Російська армія близько четвертої ранку 5 серпня завдала авіаційного удару по Куп’янську на Харківщині, під завалами може бути троє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє людей – дві жінки та один чоловік. Їхні родичі та знайомі повідомили, що вони не виходять на зв’язок.

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Розбір завалів ускладнений через постійні обстріли, що створює небезпеку для рятувальників".

Фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).