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Дрони другу ніч поспіль атакували залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області РФ

Іван Д'яконовСереда, 6 серпня 2025, 02:30
Дрони другу ніч поспіль атакували залізничну станцію Тацинська в Ростовській області РФ
Фото з соцмереж

У ніч на 6 серпня на території Ростовської області Росії безпілотники другу ніч поспіль атакували залізничну станцію "Тацинська", спричинивши пожежу.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За словами місцевих жителів, близько першої години ночі у Тацинському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Перед цим було чутно характерний звук прольоту безпілотників.

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За даними Astra, вибухи сталися на території залізничної станції, де розміщувалися вантажні цистерни.

Передісторія:

Росіябезпілотникиросійсько-українська війна
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