Дрони другу ніч поспіль атакували залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області РФ
Середа, 6 серпня 2025, 02:30
У ніч на 6 серпня на території Ростовської області Росії безпілотники другу ніч поспіль атакували залізничну станцію "Тацинська", спричинивши пожежу.
Джерело: російські Telegram-канали
Деталі: За словами місцевих жителів, близько першої години ночі у Тацинському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Перед цим було чутно характерний звук прольоту безпілотників.
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За даними Astra, вибухи сталися на території залізничної станції, де розміщувалися вантажні цистерни.
Передісторія:
- У ніч на 5 серпня залізнична станція "Тацинська" в Ростовській області Росії була атакована безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа.