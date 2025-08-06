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Трамп готує нові санкції проти російського "тіньового флоту" – FT

Іван Д'яконовСереда, 6 серпня 2025, 04:22
Трамп готує нові санкції проти російського тіньового флоту – FT
Фото: УП

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження нових економічних санкцій проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, якщо правитель Росії Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня.

Джерело: Financial Times з посиланням на кількох інформованих співрозмовників у Білому домі

Деталі: За даними джерел, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадити додаткові санкцій проти російського "тіньового флоту" – мережі застарілих танкерів, які Кремль використовує для транспортування нафти в обхід західних санкцій. Ці дії можуть стати першим прикладом нових санкцій США проти Москви після повернення Трампа до Білого дому.

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За даними видання, нові санкції розглядаються як перший крок у стратегії посиленого тиску на Кремль. Президент Трамп, який раніше утримувався від жорстких дій, тепер висунув Путіну ультиматум: або він погодиться укласти угоду про мир до п’ятниці або зіткнеться з жорсткими санкціями.

Дослівно: "Згідно з чинним санкційним режимом, пов'язаним із Заходом компаніям заборонено купувати нафту, що транспортується морем, за ціною, вищою за встановлену "Великою сімкою" межу у $60 за барель. Тіньовий флот дозволив Росії постачати нафту за цінами вище цього порогу – переважно до Китаю та Індії.

На початку 2024 року чиновники адміністрації Байдена з подивом зрозуміли, що внесення до списку окремих суден, а не їхніх власників чи менеджерів, виявилося ефективним: покупці російської нафти не бажали мати справу з суднами, які були в ньому. В результаті ЄС і Велика Британія перейняли цю практику".

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Деталі: Кремль проігнорував низку дедлайнів, встановлених президентом США для досягнення припинення вогню, і останніми тижнями значно активізував атаки на Україну.

Трамп усе більше дратується через позицію російського правителя, й джерела в адміністрації заявили, що Москва заплатить високу ціну, якщо не сяде за стіл переговорів.

Представники Білого дому повідомили, що у середу спеціальний посланець президента Трампа Стів Віткофф прибуде до Москви для переговорів, і подальші кроки будуть залежати від результатів його візиту.

"Усе залежить від того, з чим повернеться Віткофф. Якщо він повернеться з порожніми руками, зовсім без результату, Трамп розлютиться", – зазначив співрозмовник, близький до адміністрації.

"Президент чітко дав зрозуміти: якщо Путін не погодиться завершити війну – будуть болючі санкції", – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Передісторія:

  • 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
  • Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.
  • До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
  • Міністр енергетики США Кріс Райт тоді заявив, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "дуже реальною можливістю".
  • 5 серпня президент США заявив, що зниження ціни на нафту на $10 за барель достатньо для того, щоб змусити Путіна припинити вбивати людей.

санкціїСШАросійсько-українська війнаРосія
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