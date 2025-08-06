ВАКС оголосив вирок ексголові Державної судової адміністрації – три роки за ґратами

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова винуватим у зловживанні впливом та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі.

Джерело: САП, НАБУ, ВАКС

Деталі: 6 серпня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому керівнику ДСА, згідно з яким визнала його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

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Обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

Водночас суд визнав Сальнікова визнано невинуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство –ред.).

Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 575 320 грн, та до набрання вироком законної сили поклав на фігуранта такі процесуальні обов’язки:

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не відлучатися без дозволу суду за межі м. Києва та Київської області;

здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Передісторія: