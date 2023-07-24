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У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду

Олена РощінаПонеділок, 24 липня 2023, 12:40
У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду
Голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков, фото - jurliga.ligazakon.net

Працівники НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Джерело: Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але Державну судову адміністрацію очолює Олексій Сальніков.

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За даними НАБУ, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5 тисяч доларів США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисяч доларів США – залишені собі за посередницькі послуги.

Голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. 

Керівник Судової адміністрації повідомляв особі про те, що питання вирішується, що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.

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Після викриття колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди голова ДСА почав ухилятися від вирішення питання, проте й не збирався повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів, зазначає САП.

Тривають слідчі дії.

 

Нагадаємо: 15 травня 2023 року антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у майже 3 млн доларів. Пленум Верховного суду наступного ж дня висловив недовіру голові ВС Князєву, через що той втратив посаду

20 квітня 2022 року тоді ще голова Верховного Суду Всеволод Князєв підписав наказ про призначення головою Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова.

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Теми: Верховний судсудхабарНАБУ
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