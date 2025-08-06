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Суд визнав винною екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн

Валентина РоманенкоСереда, 6 серпня 2025, 15:43
Суд визнав винною екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн
Наталія Абраменкова. фото most-dnepr.info

Соборний районний суд міста Дніпра визнав винною у декларуванні недостовірної інформації колишню керівницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії Наталію Абраменкову.

Джерело: Державне бюро розслідувань, УП

Дослівно Бюро: "Суд визнав колишню посадовицю винною за ч. 1 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

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Рішенням суду її позбавлено права обіймати посади директора комунальних підприємств в області медицини на один рік та призначено штраф".

Деталі: ДБР у взаємодії з НАЗК встановило, що фігурантка не вказала у декларації за 2023 рік об'єкти нерухомості, автомобіль та доходи чоловіка.

Крім того, вказана у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідала дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

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Передісторія:

  • Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії за декларування недостовірної інформації на понад 3 мільйони гривень у травні 2025 року.
  • За даними УП, йшлося про Наталію Абраменкову, яка була фігурантом розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра" у 2024 році.
  • Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

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