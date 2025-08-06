Суд визнав винною екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн
Соборний районний суд міста Дніпра визнав винною у декларуванні недостовірної інформації колишню керівницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії Наталію Абраменкову.
Джерело: Державне бюро розслідувань, УП
Дослівно Бюро: "Суд визнав колишню посадовицю винною за ч. 1 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).
Рішенням суду її позбавлено права обіймати посади директора комунальних підприємств в області медицини на один рік та призначено штраф".
Деталі: ДБР у взаємодії з НАЗК встановило, що фігурантка не вказала у декларації за 2023 рік об'єкти нерухомості, автомобіль та доходи чоловіка.
Крім того, вказана у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідала дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.
Передісторія:
- Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії за декларування недостовірної інформації на понад 3 мільйони гривень у травні 2025 року.
- За даними УП, йшлося про Наталію Абраменкову, яка була фігурантом розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра" у 2024 році.
- Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.