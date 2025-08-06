Після зустрічі з спецпосланцем Трампа у Кремлі заявили про обмін "сигналами" щодо України

У Москві стверджують, що під час зустрічі Володимир Путін зі спецпосланцем президента США Стивеном Віткоффом обговорили "перспективи стратегічного співробітництва" між РФ і США, а також обмінялися "сигналами" щодо України.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ, російський "Интерфакс" з посиланням на слова помічника Путіна Юрія Ушакова

Деталі: За його словами, сторони нібито обмінялися "сигналами" щодо ситуації в Україні.

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Пряма мова Ушакова: "З нашого боку, зокрема щодо українського питання, були передані певні сигнали. Відповідні сигнали отримано й від президента Трампа".

Деталі: Інших деталей щодо змісту цих "сигналів" у Кремлі не навели. Саму розмову між Путіним і представником Трампа в Москві назвали "вельми корисною і конструктивною".

Що передувало:

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