Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 

Служба безпеки України закидає керівнику підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександру Скомарову "тісний контакт" із проросійським народним депутатом від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Співробітник Бюро заперечує.

Джерело: стаття УП "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"

Деталі: Служба безпеки України і Офіс генерального прокурора 21 липня прийшли з обшуками і до керівника підрозділу детективів НАБУ Скомарова.

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Підставами для проведення слідчих дій в СБУ назвали можливу співпрацю з олігархом Ігорем Коломойським на підставі його переписки із СІЗО і "тісний контакт" із нардепом Христенком.

Окрім того, Скомаров – начальник детективів Іллі Статури та Дмитра Атаманчука. За офіційною версією слідства, вони могли супроводжувати бізнесмена Геннадія Боголюбова під час втечі за кордон наприкінці червня 2024 року. Супровід нібито організував нардеп Христенко, як стверджують в СБУ.

Дослівно з матеріалу: "Як вдалося з'ясувати УП, єдиний доказ наближеності детектива НАБУ до проросійського політика: одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії дружина Скомарова виїжджала за кордон на автівці, що належить дружині Христенка. Сам детектив називає це збігом і заперечує знайомство з депутатом-утікачем".

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Деталі: Скомаров у коментарі УП пояснює, що 25 лютого 2022 року вирішив евакуювати дружину з дворічною дитиною за межі України. Він отримав дозвіл від керівництва НАБУ і вирушив у бік західного кордону, щоб знайти водія, який відвезе родину за кордон. Дорогою детектив телефонував знайомим – запитував контакти перевізників. Однак йому відповідали, що всі водії завантажені і квитків немає.

Пряма мова керівника підрозділу детективів НАБУ: "Пізніше мені передзвонив один зі знайомих. Він повідомив, що знайшов чоловіка віком понад 60 років (має право перетину кордону під час військового стану – УП), який за гроші вивозить транспортні засоби за кордон. І, як мені повідомили, цей громадянин погодився посадити в один із таких транспортних засобів мою родину з метою евакуації. 26 лютого ми з дружиною, дитиною і тещею приїхали до міста Берегово на Закарпатті. Зустрілися з літнім чоловіком, який зрештою вивіз мою сім'ю за кордон".

Деталі: Дружина детектива Ольга Скомарова разом із сином Матвієм та матір'ю Оленою Стефановою виїжджала за кордон 26 лютого 2022 року. Кермував автівкою Андрій Гаіла. За словами співрозмовників УП в правоохоронних органах, особа водія "досліджується". Наразі встановлено, що Гаіла не мав прямих зв'язків із депутатом Христенком.

Довідково: Детектив Олександр Скомаров займався справою вже колишнього віцепрем'єра з питань національної єдності й товариша президента Олексія Чернишова. Співрозмовники УП в антикорупційних органах саме з цим повʼязують "зацікавленість" силовиків Скомаровим.

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов