СБУ збирає додаткові докази причетності детективів НАБУ до виїзду Боголюбова за кордон – УП

Служба безпеки України збирає додаткові докази причетності детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до супроводу олігарха Геннадія Боголюбова до виїзду за кордон наприкінці червня 2024 року. Підозри в цій справі ще не оголошені.

Джерело: стаття "Української правди" під назвою "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"

Дослівно із відповіді СБУ на запит УП: "Факт супроводження детективами НАБУ олігарха Геннадія Боголюбова за кордон у 2024 році підтверджується аудіорозмовами обвинуваченого у державній зраді нардепа Федора Христенка. Слідством наразі збираються додаткові докази причетності співробітників НАБУ до вказаної події".

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Деталі: На аудіозаписах, оприлюднених СБУ 21 липня 2025 року, депутат Христенко розповідає, як "на його прохання" детективи НАБУ супроводжували Боголюбова, під час втечі в Австрію влітку 2024-го.

В Бюро стверджують, що їхні співробітники Ілля Статура та Дмитро Атаманчук їхали у Відень на запрошення організації StAR для участі у заходах у межах конференції Глобального форуму з повернення активів 25–27 червня 2024 року. Вони випадково опинилися в одному потязі з Боголюбовим і не мають жодного відношення до виїзду бізнесмена за кордон, наголошують у НАБУ.

СБУ провела обшуки у Статури й Атаманчука, а також у їхнього начальника – Олександра Скомарова. Наразі факт причетності детективів НАБУ до виїзду Боголюбова остаточно не встановлений. Підозри в цій справі не оголошені.

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Що передувало:

Співробітники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора 21 липня провели низку обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро. За даними СБУ, загалом відбулося 49 обшуків, серед яких 25 у 16 працівників НАБУ.

Того ж дня СБУ та ОГП оголосили підозри двом детективам Бюро. Співробітнику закритого підрозділу "Д-2" Віктору Гусарову інкримінують державну зраду, а керівнику управління детективів у Дніпропетровській і Запорізькій областях Руслану Магамедрасулову – пособництво Російській Федерації.

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