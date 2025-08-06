У Запорізькій області росіяни атакували Степногірськ FPV-дроном: загинув чоловік

Унаслідок удару російського FPV-дрона по приватному сектору в Степногірську Запорізької області загинув 38-річний чоловік.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, окупанти вдарили дроном по приватній забудові в населеному пункті.

Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Постраждалий загинув на місці.

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