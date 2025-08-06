Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запорізькій області росіяни атакували Степногірськ FPV-дроном: загинув чоловік

Анастасія ПроцСереда, 6 серпня 2025, 17:36
У Запорізькій області росіяни атакували Степногірськ FPV-дроном: загинув чоловік
Ілюстративне фото: Getty Images

Унаслідок удару російського FPV-дрона по приватному сектору в Степногірську Запорізької області загинув 38-річний чоловік.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, окупанти вдарили дроном по приватній забудові в населеному пункті.
Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Постраждалий загинув на місці.

Реклама:

Що передувало:

Запорізька областьжертвибезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
обновленоЗеленський розпочав розмову з Трампом за підсумками зустрічі Віткоффа з Путіним — джерела
відеоОприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
оновленоЗустріч спецпосланця Трампа Віткоффа з Путіним, яка тривала майже 3 години, завершилась
Усі новини...
Запорізька область
Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих та 12 поранених
Через російську атаку FPV-дроном на Запорізьку область загинули двоє чоловіків
Унаслідок удару російського FPV-дрона поранено двох мешканців Запорізького району – ОВА
Останні новини
19:03
Fulltime Robotics розповіла про розробку української лазерної зброї проти FPV-дронів
18:51
обновленоЗеленський розпочав розмову з Трампом за підсумками зустрічі Віткоффа з Путіним — джерела
18:43
СБУ намагається отримати свідчення Христенка на детективів НАБУ, депутат заявляє про "загрози життю" 
18:37
У "Резерв+" додали відстрочку для ще однієї категорії військовозобов’язаних
18:29
Британське будівництво переживає найгірший місяць за 5 років
18:13
Чи дійсно абітурієнти масово виїжджають за кордон? Винницький підбив підсумки вступної кампанії-2025
18:09
фотоЗеленський відвідав на Сумщині підрозділ, який торік першим заходив на Курщину 
18:04
Додік після позбавлення мандата президента Республіки Сербської анонсував референдум
17:59
відеоОприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
17:36
У Запорізькій області росіяни атакували Степногірськ FPV-дроном: загинув чоловік
Усі новини...
Реклама:
Реклама: