У Запорізькій області росіяни атакували Степногірськ FPV-дроном: загинув чоловік
Середа, 6 серпня 2025, 17:36
Унаслідок удару російського FPV-дрона по приватному сектору в Степногірську Запорізької області загинув 38-річний чоловік.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Деталі: За словами Федорова, окупанти вдарили дроном по приватній забудові в населеному пункті.
Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Постраждалий загинув на місці.
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Що передувало:
- Двоє людей загинули та ще 12, серед яких діти, дістали порання внаслідок російського удару по Запорізькому району під ранок 6 серпня.