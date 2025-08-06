Зеленський планує розмову з Трампом за підсумками зустрічі Віткоффа з Путіним — джерела
Середа, 6 серпня 2025, 18:07
Між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом планується розмова за підсумками візиту американського спецпредставника Джеффрі Віткоффа до Росії.
Джерело: проінформовані джерела "Української правди"
Деталі: За даними джерела, президенти планують обговорити Віткофа до Москви. Подробиці змісту переговорів у Москві наразі не розголошуються.
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Що передувало:
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин.