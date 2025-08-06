Чернишов, Міндіч, Шило: чиїми справами займалися детективи НАБУ, до яких силовики прийшли з обшуками і підозрами

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 21 липня в межах спецоперації з "нейтралізації російського впливу" на НАБУ провели 49 обшуків, серед яких 25 у 16 працівників НАБУ. "Українська правда" публікує список чиновників, справами яких займалися ці детективи.

Джерело: стаття УП "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"

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