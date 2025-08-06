Чернишов, Міндіч, Шило: чиїми справами займалися детективи НАБУ, до яких силовики прийшли з обшуками і підозрами
Середа, 6 серпня 2025, 19:27
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 21 липня в межах спецоперації з "нейтралізації російського впливу" на НАБУ провели 49 обшуків, серед яких 25 у 16 працівників НАБУ. "Українська правда" публікує список чиновників, справами яких займалися ці детективи.
Джерело: стаття УП "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"
Деталі:
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- Керівник управління детективів у Дніпропетровській і Запорізькій областях Руслан Магамедрасулов отримав підозру в пособництві РФ. Наразі перебуває під вартою. Як відомо УП від топ-посадовців антикорупційних органів, він брав участь у документуванні діяльності колишнього бізнес-партнера і близького товариша президента, співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча.
- Керівник управління детективів НАБУ Олександр Скомаров займався справою вже колишнього віцепрем'єра з питань національної єдності й товариша президента Олексія Чернишова.
- Керівник одного з підрозділів детективів Михайло Романюк був одним із ключових детективів у справі колишнього радника Офісу президента та керівника департаменту "І" СБУ Артема Шила. НАБУ і САП підозрюють Шила в організації корупційної схеми, через яку вдалося отримати майже сотню мільйонів гривень на закупівлях в "Укрзалізниці".
- Заступник керівника одного з підрозділів детективів Роман Нєдов вів справу про несанкціонований доступ до закритої частини Єдиного реєстру судових рішень, який, за версією слідства, отримала група адвокатів на чолі з Дмитром Борзих. Співрозмовники УП в антикорупційному середовищі називають Борзих неформальним радником генпрокурора і можливим консультантом у роботі над законопроєктом №12414.
- Старший детектив Бюро Іван Кравчук займався справою підозрюваного в земельних оборудках на мільйони гривень ексміністра аграрної політики Миколи Сольського. СБУ прийшла до Кравчука з невідкладними обшуками, бо його батько отримав паспорт РФ в 1990-х.
- Заступник керівника підрозділу детективів Віталій Тєбєкін займається справами Державного агентства резерву України. Ще влітку минулого року він повідомив управлінню внутрішнього контролю НАБУ та Службі безпеки України, що його батьків, які проживають на тимчасово окупованій Луганщині, намагалися завербувати працівники ФСБ. Але силовики доїхали до нього з обшуками лише зараз.
- Старший детектив Юрій Цвєтков веде справи Укргазбанку. До детектива правоохоронці нагрянули з обшуками, бо він не повідомив СБУ, що рідний брат отримав паспорт РФ. Але Цвєтков стверджує, що не знав про це, бо практично не спілкується з родичем, який залишився жити на окупованій в 2014 році території Луганщини.