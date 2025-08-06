Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
Середа, 6 серпня 2025, 20:14
Президент США Дональд Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф провів "продуктивну зустріч" з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social
Пряма мова: Мій спецпосланець Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників.
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Усі згодні з тим, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями".
Що передувало:
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин.