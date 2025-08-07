Усі розділи
Кривий Ріг атакують російські дрони, в місті пролунали вибухи

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 02:54
Кривий Ріг атакують російські дрони, в місті пролунали вибухи
ілюстративне фото із соцмереж

У ніч проти 7 серпня Кривий Ріг атакували російські ударні дрони, в місті пролунала серія вибухів.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, місцеві пабліки, Повітряні сили

Деталі: ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Кривого Рогу.

Місцеві пабліки повідомили про серію вибухів у місті, цю інформацію підтвердив Вілкул.

Пряма мова Вілкула: "Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів".

Що передувало: Також цієї ночі серія вибухів на тлі загрози ворожих безпілотників пролунала у Дніпрі.

