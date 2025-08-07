Кривий Ріг атакують російські дрони, в місті пролунали вибухи
Четвер, 7 серпня 2025, 02:54
У ніч проти 7 серпня Кривий Ріг атакували російські ударні дрони, в місті пролунала серія вибухів.
Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, місцеві пабліки, Повітряні сили
Деталі: ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Кривого Рогу.
Місцеві пабліки повідомили про серію вибухів у місті, цю інформацію підтвердив Вілкул.
Пряма мова Вілкула: "Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів".
Що передувало: Також цієї ночі серія вибухів на тлі загрози ворожих безпілотників пролунала у Дніпрі.