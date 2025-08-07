Трамп не виключає додаткових мит проти Китаю через купівлю нафти РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткові тарифи не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема проти Китаю.
Джерело: Трамп у журналістам у Білому домі, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Трампа: "Ви побачите набагато більше (країн – ред.), ви побачите дуже багато вторинних санкцій".
Деталі: Заява Трампа прозвучала у відповідь на запитання, чому він запровадив додаткові тарифи лише проти Індії, в той час, як інші країни, зокрема, Китай, також купують російську нафту.
Пізніше, коли його спитали безпосередньо про можливість введення покарань проти Китаю, Трамп зауважив: "Це може статися".
Він підкреслив, що Сполучені Штати зробили це з Індією, тож можуть так вчинити і з кількома іншими країнами.
"Однією з них може бути Китай", – зазначив Трамп.
Нагадаємо: Напередодні Трамп заявив, що якщо Євросоюз не виконає свої інвестиційні обіцянки на $600 млрд в рамках угоди із США, то зіткнеться з тарифами в розмірі 35%.