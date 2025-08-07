Усі розділи
Трамп не виключає додаткових мит проти Китаю через купівлю нафти РФ

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 05:58
Трамп не виключає додаткових мит проти Китаю через купівлю нафти РФ
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткові тарифи не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема проти Китаю.

Джерело: Трамп у журналістам у Білому домі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Ви побачите набагато більше (країн – ред.), ви побачите дуже багато вторинних санкцій".

Деталі: Заява Трампа прозвучала у відповідь на запитання, чому він запровадив додаткові тарифи лише проти Індії, в той час, як інші країни, зокрема, Китай, також купують російську нафту.

Пізніше, коли його спитали безпосередньо про можливість введення покарань проти Китаю, Трамп зауважив: "Це може статися".

Він підкреслив, що Сполучені Штати зробили це з Індією, тож можуть так вчинити і з кількома іншими країнами.

"Однією з них може бути Китай", – зазначив Трамп.

Нагадаємо: Напередодні Трамп заявив, що якщо Євросоюз не виконає свої інвестиційні обіцянки на $600 млрд в рамках угоди із США, то зіткнеться з тарифами в розмірі 35%.

ТрамптарифиКитайРосія
