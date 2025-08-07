Усі розділи
Дрони атакували НПЗ і військову частину у Краснодарському краї РФ – вирують пожежі

Ірина БалачукЧетвер, 7 серпня 2025, 07:46
Дрони атакували НПЗ і військову частину у Краснодарському краї РФ – вирують пожежі
Пожежі в Росії після атаки дронів. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra. Колаж УП

Афіпський нафтопереробний завод горить у Краснодарському краї РФ в результаті атаки безпілотників.

Джерело: російські Telegram-канали Astra і Baza, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Astra публікує відео пожежі на НПЗ.

Губернатор Краснодарського краю також повідомив, що дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані, нібито постраждала одна людина.

Пізніше Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в Слов'янську-на-Кубані після атаки БпЛА горить військова частина 61661.

Крім того, за словами Кондратьєва, атаку безпілотників відбивали в акваторії біля Новоросійська.

У цьому місті розташований порт, Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснєфти.

Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БпЛА.

10 дронів нібито збили над Ростовською областю, 9 – над Краснодарським краєм, 7 – над Волгоградською областю, 4 – над Бєлгородською і по 1 – над Курською та Орловською областями РФ. 

Також 31 дрон нібито знищили над акваторією Азовського моря, 8 – над акваторією Чорного моря і 11 – над тимчасово окупованим Кримом.

Російське Міноборони традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість БпЛА, які атакували РФ, ні про наслідки атаки.

Передісторія:

