Опитування Gallup: Майже 70% українців хочуть найшвидшого закінчення війни шляхом переговорів

За даними опитування американського інституту Gallup, 69% українців заявляють, що виступають за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів.

Джерело: опитування Gallup, проведений 1-14 липня 2025 року

Деталі: Згідно з опитуванням, тільки 24% респондентів виступають за продовження боротьби до перемоги.

Зазначається, що це свідчить про майже повну зміну громадської думки порівняно з 2022 роком, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% вважали за потрібне, щоб Україна якомога швидше шукала вирішення розв’язання війни шляхом переговорів.

У той же час більшість українців скептично ставиться до скорого завершення активних бойових дій. Кожен четвертий (25%) вважає, що активні бойові дії ймовірно припиняться протягом наступних 12 місяців, хоча лише 5% вважають це "дуже ймовірним".

Також понад дві третини (68%) вважають малоймовірним, що активні бойові дії припиняться наступного року.

Нагадаємо: За даними останнього опитування КМІС, 76% українців категорично відкидають "мирний план" на умовах Росії, яка веде загарбницьку війну, можуть погодитися з вимогами Росії – 17%. Найбільш прийнятним українці вважать спільний мирний план Європи та України.