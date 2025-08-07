Поліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено

Поліція Черкас у четвер затримала чоловіка за стрілянину у закладі харчування "МакДональдз", правоохоронці кажуть, що стрілець поранив сам себе.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано".

Деталі: Інцидент стався близько 11:00 години: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.

Протягом години стрільця затримали спецпризначенці КОРД. Нині медики надають йому необхідну допомогу, додали в поліції.