Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у РФ – Генштаб

Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у Росії, підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ"..

Деталі: Зазначається, що внаслідок удару безпілотника на заводі спалахнула пожежа. Вогонь охопив технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Також, за інформацією Генштабу, було атаковано низку інших важливих об’єктів на території Росії – результати цих ударів наразі уточнюються.

Дослівно: "Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу".

