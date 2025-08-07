Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у РФ – Генштаб

Анастасія ПроцЧетвер, 7 серпня 2025, 13:28
Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у РФ – Генштаб
фото: Генштаб

Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у Росії, підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ".. 

Реклама:

Деталі: Зазначається, що внаслідок удару безпілотника на заводі спалахнула пожежа. Вогонь охопив технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Також, за інформацією Генштабу, було атаковано низку інших важливих об’єктів на території Росії – результати цих ударів наразі уточнюються.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу".

Нагадаємо: 

  • Вранці 7 серпня Міноборони РФ повідомило, що Афіпський нафтопереробний завод горить у Краснодарському краї РФ в результаті атаки безпілотників.

ГенштабРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПоліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено
фото Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві
Шмигаль: Працівники ТЦК та САП з 1 вересня мають фіксувати вручення повісток на бодікамери
ЦБ РФ прогнозує нульове зростання економіки до кінця року
відео, оновленоУ центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа наступного тижня – вже визначили місце
Усі новини...
Генштаб
На фронті 147 зіткнень з ворогом, з них 38 на Покровському напрямку – Генштаб
На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб
На фронті 143 зіткнення з ворогом, з них 52 на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
13:35
НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
13:28
Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у РФ – Генштаб
13:26
відео В Індії заявили, що незабаром до них приїде Путін
13:26
Служба зовнішньої розвідки: Лукашенко готує армію до придушення протестів
13:14
фотоПоліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено
13:11
інфографікаОпитування Gallup: Майже 70% українців хочуть найшвидшого закінчення війни шляхом переговорів
13:10
Кількість населення Іспанії сягнула нового рекорду
13:07
На Тернопільщині затримали жінку, яка обіцяла рідним загиблого бійця за гроші повернути його тіло
13:05
США підвищили мита до найвищого рівня за століття: торгові партнери в паніці
12:32
фото Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві
Усі новини...
Реклама:
Реклама: