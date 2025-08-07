Компанія, що постачала неякісні консерви для ЗСУ, отримала підряди від Міноборони на 3 млрд грн – ЗМІ

Попри скандал із постачанням неякісних консерв для ЗСУ київська компанія "Трейд граніт інвест" повернулася на ринок армійського харчування і стала одним з найбільших підрядників Міноборони. Компанія отримали підряди загальною вартістю 3,3 млрд грн.

розслідування NGL.media

Дослівно: "За результатами торгів на постачання продуктів для військових на друге півріччя 2025 року, що тривали з травня по липень, ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ) уклав угоди з десятьма компаніями.

ТОВ "Трейд граніт інвест" опинилося серед лідерів за кількістю та вартістю контрактів, хоча не мала б права брати участь у тендерах через санкції за постачання неякісних харчів".

Деталі: Так, торік з'ясувалось, що ТОВ "Трейд граніт інвест" згодувало військовим майже 11 тис. бляшанок неякісної тушкованої свинини. Після того Міноборони провело власні лабораторні дослідження залишків партії, вилучених з бойових підрозділів, які підтвердили – консерви не відповідають профільному ДСТУ.

Після цього "Трейд граніт інвест" було заборонено брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців – до 16 жовтня 2025 року.

Компанія клопотала про зняття заборони на участь у торгах через півроку після її впровадження. Вона виконала всі необхідні умови, у тому числі сплатила понад 1,4 млн грн штрафу, тому ДОТ скасував термін санкції достроково.

З травня по липень ДОТ закуповував продукти для ЗСУ на другу половину 2025 року. Загальна очікувана вартість торгів склала 23,9 млрд грн. В результаті ДОТ уклав угоди з десятьма компаніями, і ТОВ "Трейд граніт інвест" опинилося в лідерах за кількістю та вартістю підрядів.

Компанія укладе три угоди загальною вартістю 3,3 млрд грн, дві з яких – через суд.

З кількох лотів тендеру, оголошеного наприкінці травня, ТОВ "Трейд граніт інвест" визнано переможцем у двох загальною вартістю понад 1,4 млрд грн.

Один з лотів компанія отримала без проблем, запропонувавши найнижчу ціну з-поміж 11 учасників – 1,18 млрд грн. Угода з ДОТ була підписана 4 червня.

А от перемогу у другому лоті "Трейд граніт інвест" вигризав зубами. За цей лот теж змагалося 11 компаній. Найнижчу ціну запропонувало ТОВ "Охтирка м’ясопродукт", якого система і визначила переможцем. Проте 12 червня ДОТ відхилив цю пропозицію, оскільки Шостий апеляційний суд Києва визнав рішення про перемогу протиправним.

За тим же сценарієм була відхилена і пропозиція наступного переможця – новачка армійських харчових торгів ТОВ "Мітформ". Після нього система вже визначила переможцем ТОВ "Трейд граніт інвест", пропозиція якого перевищувала попередні на 20 млн грн. 2 липня ДОТ уклав з компанією угоду на 326,7 млн грн.

В інших торгах, також оголошених у травні, ТОВ "Трейд граніт інвест" через суд виборов ще один лот. Така стратегія дозволила компанії перемогти з пропозицією на понад 40 млн грн вищою, ніж у трьох попередніх переможців, визначених системою – 1,82 млрд грн. Угода з ДОТ підписана 24 червня.

Власницею "Трейд граніт інвест", створеної у лютому 2022 року, є Юлія Павліченко, яку пов’язували з впливовим екснардепом Олександром Грановським, оголошеним у 2022 році у розшук за підозрою у махінаціях на Одеському припортовому заводі.

