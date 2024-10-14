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Глава ДОТ про неякісні консерви для ЗСУ: Всі працюють над тим, щоб з’ясувати причину

Анастасія ПроцПонеділок, 14 жовтня 2024, 14:18
Глава ДОТ про неякісні консерви для ЗСУ: Всі працюють над тим, щоб з’ясувати причину
ФОТО: СКРИНШОТ З ВІДЕО NGL.MEDIA

Голова Державного оператора тилу Арсен Жумаділов повідомив, що наразі триває розслідування щодо того, як неякісні консерви опинилися в постачанні для ЗСУ та обіцяє вжити заходів для притягнення винних до відповідальності.

Джерело: очільник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Hromadske"

Пряма мова: "Тут усі "літають", зі мною включно, щоб визначити, в чому була помилка (якщо вона була), як ми перебудовуємо процес і який інструмент ми тепер маємо використовувати, щоби не допустити цієї помилки". 

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Деталі: Жумаділов пояснив, що у Міноборони є структурний підрозділ, який називається ЦУКІЯ (Центральне управління контролю якості). Він перевіряє продукцію перед тим, як вона потрапить у військо. У випадку з харчуванням у частині м'ясної, м'ясо-рослинної та рибної консервації всю продукцію перевіряють лабораторно. За його словами, цими лабораторіями завідує служба Управління безпечністю харчових продуктів (УБХП). 

"Тобто перевірки на предмет безпечності і якості — це в принципі їхні повноваження. У нас немає на це ані мандата, ані ресурсу.

У якийсь спосіб тушонка, яка потрапила в поле уваги журналістів, виявилася неякісною. Зараз встановлюють, чи справді лабораторне дослідження провели неналежно, або ж це певна дія з боку постачальника і виробника, який, отримавши цей протокол на партію в певній кількості, в реальності поставив більшу кількість", — каже очільник Державного оператора тилу.

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Жумаділов також підкреслив, що у разі виявлення порушень з боку постачальника, то його буде притягнуто до відповідальності в рамках чинного контракту: передбачено накладення штрафних санкцій і розірвання договору. 

Водночас, якщо проблема полягає у роботі лабораторії — це виходить за межі компетенції Державного оператора тилу.

Передісторія: 

  • 7 жовтня журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
  • Журналісти припускають, що або компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони, або у лабораторії в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.
  • Після розслідуванння про неякісні консерви для ЗСУ, Міноборони звернулося до СБУ, щоб перевірити, чи не сфальсикував постачальник консервних виробів документи. У Міноборони додали, що попередня перевірка виявила "ознаки можливої підробки".

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