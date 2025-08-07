ЗМІ: Трамп побачиться з Путіним, якщо лідер Кремля зустрінеться з Зеленським

У адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Володимиром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Джерело: неназваний представник Білого дому у коментарі The New York Post, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника американської адміністрації, "Путін повинен зустрітися із Зеленським", аби відбулась і його зустріч з Трампом.

Він також додав, що місце потенційної зустрічі президента США та господаря Кремля "ще не визначене".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.