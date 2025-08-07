Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Трамп побачиться з Путіним, якщо лідер Кремля зустрінеться з Зеленським

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 7 серпня 2025, 18:54
ЗМІ: Трамп побачиться з Путіним, якщо лідер Кремля зустрінеться з Зеленським
фото: getty images

У адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Володимиром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Джерело: неназваний представник Білого дому у коментарі The New York Post, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника американської адміністрації, "Путін повинен зустрітися із Зеленським", аби відбулась і його зустріч з Трампом.

Реклама:

Він також додав, що місце потенційної зустрічі президента США та господаря Кремля "ще не визначене".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним найближчим часом.

РЕКЛАМА:

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.

ТрампПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Трамп побачиться з Путіним, якщо лідер Кремля зустрінеться з Зеленським
Президентка Єврокомісії поговорила з Зеленським про мирну угоду з РФ
Зеленський поговорив з Макроном про розмову із Трампом
Польське видання опублікувало пропозиції Трампа Путіну щодо закінчення війни в Україні
Максимуму за три роки сягнула кількість українців, які не вірять у вступ до НАТО
фотоПоліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено
Усі новини...
Зеленський поговорив з Макроном про розмову із Трампом
У Житомирі затримали підлітків, які на замовлення РФ підірвали двох чоловіків
Останні новини
19:34
НБУ: Чинна програма з МВФ вже не відповідає потребам України
19:33
Ворог зміг пошкодити радар українського Patriot, але його відремонтували в Німеччині – ЗМІ
19:28
Брак сховищ для зберігання картоплі тисне на її ціну – асоціація
19:14
Імпорт товарів в Україну продовжує вдвічі перевищувати експорт: найбільші країни-партнери
19:02
Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 8 серпня
18:54
ЗМІ: Трамп побачиться з Путіним, якщо лідер Кремля зустрінеться з Зеленським
18:45
Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз"
18:40
Прокремлівські економісти спрогнозували неминучу рецесію економіки РФ у 2026 році
18:33
У Житомирі затримали підлітків, які на замовлення РФ підірвали двох чоловіків
18:21
Компанія, що постачала неякісні консерви для ЗСУ, отримала підряди від Міноборони на 3 млрд грн – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: