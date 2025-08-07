Усі розділи
Тармп заперечив, що його зустріч із Путіним буде тільки, якщо лідер Кремля зустрінеться з Зеленським

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 серпня 2025, 23:34

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію у ЗМІ, що його зустріч із господарем Кремля Володимиром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Джерело: Трамп під час брифінгу

Деталі: На брифінгу в Білому домі у Трампа запитали, чи дійсно він поставив умову, за якої його зустріч із Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо перед цим лідер Кремля зустрінеться з Володимиром Зеленським.

"Ні", – відповів президент США.

Також Трамп зазначив, що подальші дії США щодо РФ, зокрема, його дедлайн щодо запровадження санкцій, залежить від Путіна.

"Це залежить від нього. Подивимось, що він скаже. Ми розчаровані", — сказав Трамп.

Доповнюється...

