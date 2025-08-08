Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, троє постраждалих
П'ятниця, 8 серпня 2025, 02:34
У ніч проти 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області, виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно КОВА: "Ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами.
Під ударом Бучанський район області".
Деталі: За даними КОВА внаслідок атаки постраждали жінки 56 та 80 років і 16-річна підлітка.
Дослівно КОВА: "Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби".