ОВА: У зоні бойових дій на Донеччині – понад 20 тисяч цивільних, серед них є діти

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 серпня 2025, 03:50
ОВА: У зоні бойових дій на Донеччині – понад 20 тисяч цивільних, серед них є діти
ілюстративне фото із соцмереж

За даними ОВА, в Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 21,7 тисячі цивільних, серед яких 115 дітей.

Джерело: начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін під час онлайн-брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Петліна: "Що стосується громад, які віднесені до зони активних бойових дій, там залишаються 21 700 осіб. З них 115 – діти, і вони у Лиманській міській територіальній громаді".

Деталі: Громад, зарахованих до зони активних бойових дій, в області 18: Шахівська, Мар’їнська, Торецька, Покровська, Мирноградська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Удачненська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Очеретинська та Новоселівська.

За словами посадовця, загалом з підконтрольної українській владі території Донеччини з місць постійного проживання евакуйовані більше 1 млн 253 тис. осіб цивільного населення, з яких близько 194 тис. – діти і 47 тис. – особи з інвалідністю.

За останній тиждень за межі області евакуювали понад 7 800 людей, з яких 380 – діти.

Петлін додав, що наразі в Донецькій області, яка контролюється українською владою, залишаються 252 тисячі осіб цивільного населення, з них близько 18,5 тисячі – діти.

Донецька областьросійсько-українська війна
