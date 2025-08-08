Держдеп про переговори щодо війни в Україні: Трамп використовує економічну потужність США
За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, президент США Дональд Трамп використовує економічну потужність США для досягнення результатів у переговорах, а Україна та Росія "повинні активізуватися, аби повністю зупинити конфлікт".
Джерело: Брюс у мережі Х, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Брюс: "Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни. Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, аби повністю зупинити конфлікт".
Деталі: В опублікованому відео Брюс зазначила, що Трамп "дуже терплячий" і "робить те, що говорить".
Пряма мова Брюс: "Існують, такі механізми, як тарифи чи додаткові санкції… щодо тих, хто купує російську нафту, тому що економіка Росії йде на спад. Це буде довга війна, і ця динаміка зашкодить їм".
Деталі: Брюс додала, що Трамп чітко розуміє економічну потужність США і методи, які він може використовувати.
Пряма мова Брюс: "Якщо президент вважає, що варто витратити час, щоб донести це до громадськості, він це зробить".
Передісторія:
- Напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами відбулась.
- Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.
- Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.
- Також Зеленський повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.
- Польське видання Onet стверджує, що дізналось про зміст американської "вигідної" пропозиції щодо України, яка була представлена правителю РФ Володимиру Путіну на переговорах зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Москві.