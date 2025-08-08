Керівник ЦПД: інформація в медіа про "домовленості" з умовами щодо України є вигадкою

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості" з умовами між Україною та Росією, яка з’являється в медіа, не відповідає дійсності.

Джерело: Коваленко

Деталі: За його словами, повідомлення про різні "плани" і "домовленості" з умовами є вигадками.

Пряма мова: "Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте".

Передісторія: