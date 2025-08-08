Керівник ЦПД: інформація в медіа про "домовленості" з умовами щодо України є вигадкою
П'ятниця, 8 серпня 2025, 14:22
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація про "плани" та "домовленості" з умовами між Україною та Росією, яка з’являється в медіа, не відповідає дійсності.
Джерело: Коваленко
Деталі: За його словами, повідомлення про різні "плани" і "домовленості" з умовами є вигадками.
Пряма мова: "Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте".
Передісторія:
- Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
- Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
- Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.
- Після появи інформації про те, що президент США Дональд Трамп планує зустрітись з російським правителем Володимиром Путіним, в європейських столицях панувала розгубленість.
- У Державному департаменті США заявили, що можливу зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним варто розглядати не як питання довіри до РФ, а як питання дій з боку країни-агресорки.