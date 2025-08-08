Госдеп о возможной встрече Трампа с Путиным: Это вопрос не доверия, а действий

Возможную встречу президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным следует рассматривать не как вопрос доверия к РФ, а как вопрос действий со стороны страны-агрессора, заявили в Государственном департаменте США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготта

Прямая речь Пиготта на вопрос о потенциальной встрече Трампа с Путиным и о том, доверяют ли в США кремлевскому правителю: "Это не вопрос доверия. Это вопрос действий. Президент описал, как он был разочарован действиями России, которые мы наблюдали в течение последних недель".

Детали: Он добавил, что Трамп говорил "о необходимости видеть действия, а не только слова".

"Поэтому это не вопрос доверия. Это вопрос действий и того, чтобы сделать все возможное для содействия достижению мира и прекращению этой войны", – подчеркнул заместитель пресс-секретаря.

По словам Пиготта, США постоянно поддерживают связь с партнерами в Европе и с Украиной.

Он также повторил, что конечная цель администрации Трампа – "положить конец этому конфликту, заставить стороны сесть за стол переговоров, добиться прекращения огня и долгосрочного мира".

Предыстория: