Госдеп о возможной встрече Трампа с Путиным: Это вопрос не доверия, а действий
Возможную встречу президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным следует рассматривать не как вопрос доверия к РФ, а как вопрос действий со стороны страны-агрессора, заявили в Государственном департаменте США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготта
Прямая речь Пиготта на вопрос о потенциальной встрече Трампа с Путиным и о том, доверяют ли в США кремлевскому правителю: "Это не вопрос доверия. Это вопрос действий. Президент описал, как он был разочарован действиями России, которые мы наблюдали в течение последних недель".
Детали: Он добавил, что Трамп говорил "о необходимости видеть действия, а не только слова".
"Поэтому это не вопрос доверия. Это вопрос действий и того, чтобы сделать все возможное для содействия достижению мира и прекращению этой войны", – подчеркнул заместитель пресс-секретаря.
По словам Пиготта, США постоянно поддерживают связь с партнерами в Европе и с Украиной.
Он также повторил, что конечная цель администрации Трампа – "положить конец этому конфликту, заставить стороны сесть за стол переговоров, добиться прекращения огня и долгосрочного мира".
Предыстория:
- Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
- Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.
- Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.