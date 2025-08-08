Путін поговорив із Сі про Україну та США – російські ЗМІ
П'ятниця, 8 серпня 2025, 14:33
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, говорили про США та Україну.
Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Центральне телебачення Китаю
Деталі: За даними пропагандистів, Сі нібито сказав Путіну, що Пекін вітає підтримку контактів між Росією і США.
Реклама:
Говорячи про розв'язану Росією війну проти України, лідер Китаю нібито зазначив, що "простих рішень складних питань не існує", але КНР "буде продовжувати сприяти миру і переговорам".
Передісторія:
- Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
- Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
- Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.