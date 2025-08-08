Путін поговорив із Сі про Україну та США – російські ЗМІ

Сі Цзіньпін і Володмир Путін. Фото ілюстративне з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, говорили про США та Україну.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Центральне телебачення Китаю

Деталі: За даними пропагандистів, Сі нібито сказав Путіну, що Пекін вітає підтримку контактів між Росією і США.

Говорячи про розв'язану Росією війну проти України, лідер Китаю нібито зазначив, що "простих рішень складних питань не існує", але КНР "буде продовжувати сприяти миру і переговорам".

Передісторія: