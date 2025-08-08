Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін поговорив із Сі про Україну та США – російські ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 14:33
Путін поговорив із Сі про Україну та США – російські ЗМІ
Сі Цзіньпін і Володмир Путін. Фото ілюстративне з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, говорили про США та Україну. 

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Центральне телебачення Китаю

Деталі: За даними пропагандистів, Сі нібито сказав Путіну, що Пекін вітає підтримку контактів між Росією і США.

Реклама:

Говорячи про розв'язану Росією війну проти України, лідер Китаю нібито зазначив, що "простих рішень складних питань не існує", але КНР "буде продовжувати сприяти миру і переговорам".

Передісторія:

  • Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
  • Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
  • Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.

ПутінСі ЦзіньпінСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
Кабмін затвердив макропрогноз для України з двома сценаріями: що передбачають
На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка
Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
фото Прикордонники спіймали чоловіка, який хотів втекти з країни на параплані
Рейтинг уряду Мерца в Німеччині впав до рекордно низького рівня – опитування
Усі новини...
Путін
В ЄС збентежені, що Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску: "Нуль, нічогісінько"
Трамп відповів, чи залишається чинним його дедлайн для Путіна
ЗМІ: Віткофф поінформує посадовців України та НАТО про зустріч з Путіним
Останні новини
14:44
Щит проти FPV-дронів. Чи встигає український РЕБ за розвитком безпілотників?
14:33
Путін поговорив із Сі про Україну та США – російські ЗМІ
14:31
Компанія Коломойського проти України: арбітраж закрив позов на $700 мільйонів
14:31
У Харкові проведуть "Драма-спринт" для популяризації сучасної драматургії
14:22
Керівник ЦПД: інформація в медіа про "домовленості" з умовами щодо України є вигадкою
14:22
фотоУ Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
14:00
На Харківщині 49-річний чоловік під час косіння трави підірвався на протипіхотній міні
13:44
Кабмін затвердив макропрогноз для України з двома сценаріями: що передбачають
13:39
Орбан: Мерц і Макрон мають зустрітися з Путіним в Москві чи на нейтральній території
13:31
НБУ оштрафував банк, п'ять небанківських фінустанов, а "Укрпошту" застеріг
Усі новини...
Реклама:
Реклама: