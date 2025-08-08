Правитель РФ Володимир Путін у п′ятницю провів телефонну розмову з прем′єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорив Україну та двосторонні стосунки.

Джерело: Моді у соцмережі Х, пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Моді: "Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню особливого та привілейованого стратегічного партнерства між Індією та Росією".

Деталі: У Кремлі, в свою чергу, розповіли, що Путін поділився основними підсумками бесіди зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом, що відбулася 6 серпня в Москві.

У Кремлі стверджують, що "Моді підтвердив послідовну позицію Індії на користь політико-дипломатичного врегулювання ситуації навколо України".

Що було раніше: Перед цим Путін провів телефонні розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентами Узбекистану, Казахстану та самопроголошеним главою Білорусі; говорили про США та Україну.