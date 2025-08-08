ГУР атакувало бригаду ППО на території Росії, джерело каже про ліквідацію десятка солдат

У п’ятницю Головне управління розвідки Міноборони України здійснило спецоперацію в Краснодарському краї РФ, внаслідок якої ліквідовано понад десяток російських військових.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в розвідці

Деталі: За даними джерела УП, вранці 8 серпня в смт Афіпський Краснодарського краю РФ внаслідок операції ГУР МОУ було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ.

Поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військових, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку, зазначив співрозмовник.

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцеві спецслужби перекрили район та запровадили режим "антитерористичної операції". На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Водночас, для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Паралельно ФСБ РФ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах, додав співрозмовник УП.

Довідково: 90 зенітно-ракетна бригада РФ, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Що передувало: 7 серпня Сили оборони України уразили Афіпський нафтопереробний завод у Красондарському краю Росії.