Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР атакувало бригаду ППО на території Росії, джерело каже про ліквідацію десятка солдат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 серпня 2025, 17:35
ГУР атакувало бригаду ППО на території Росії, джерело каже про ліквідацію десятка солдат
емблема ГУР. ілюстрація розвідки

У п’ятницю Головне управління розвідки Міноборони України здійснило спецоперацію в Краснодарському краї РФ, внаслідок якої ліквідовано понад десяток російських військових.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в розвідці

Деталі: За даними джерела УП, вранці 8 серпня в смт Афіпський Краснодарського краю РФ внаслідок операції ГУР МОУ було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ.

Реклама:

Поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військових, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку, зазначив співрозмовник.

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцеві спецслужби перекрили район та запровадили режим "антитерористичної операції". На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Водночас, для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Паралельно ФСБ РФ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах, додав співрозмовник УП.

РЕКЛАМА:

Довідково: 90 зенітно-ракетна бригада РФ, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Що передувало: 7 серпня Сили оборони України уразили Афіпський нафтопереробний завод у Красондарському краю Росії.

ГУРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВО "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині за перешкоджання мобілізації
Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
фотоУ Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
Кабмін затвердив макропрогноз для України з двома сценаріями: що передбачають
Туск вважає можливою "заморозку" у війні РФ проти України
На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка
Усі новини...
ГУР
ГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю
ГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер РФ
ГУР ліквідувало п’ятьох "кадировців" у Мелітополі
Останні новини
17:35
ГУР атакувало бригаду ППО на території Росії, джерело каже про ліквідацію десятка солдат
17:30
Самиці горил у нових компаніях шукають своїх знайомих, наче люди на вечірках: чому це важливо
17:22
ЗМІ: Над об'єктами в Німеччині за три місяці виявили понад 500 БпЛА
17:22
Лукашенко заявив, що РФ не просила Білорусь про пряму участь у війні проти України і озвучив "причину"
17:21
У "Дії" обрали 9 активістів-антикорупціонерів, які контролюватимуть PlayCity
17:11
Путін після розмови з Сі зідзвонився з прем′єром Індії Моді
17:01
В Україні подорожчало молоко: що буде з цінами далі
16:51
У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на 13-річну дитину – ОВА
16:39
Індія ставить на паузу оборонні угоди зі США після мит Трампа
16:35
ВО "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині за перешкоджання мобілізації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: