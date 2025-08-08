ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus фіксували в семи областях та Києві

Випадки захворювання на коронавірус нового штаму Stratus підтверджено в семи областях України та місті Києві.

Джерело: в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами лікаря, на сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.

Зазначається, що станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків XFG (Stratus): у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві, повідомили в ЦГЗ.

За наявними даними, він демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.

Лікарі нагадують, що найефективнішим захистом від COVID-19 залишається вакцинація.

У ЦГЗ кажуть, що наразі ситуація з захворюваністю на ковід є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Разом із тим, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період. Так, за даними системи рутинного епіднагляду, на минулому тижні було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому.