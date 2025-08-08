Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Президент США Дональд Трамп 8 серпня на брифінгу в Білому домі заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
Джерело: Трамп на брифінгу в Білому домі
Пряма мова: "Плануємо оголосити зустріч із Росією. Почнемо з неї й повідомимо, де саме вона відбудеться. Місце, думаю, багатьом сподобається. Але розкривати його зараз не хочу.
Зеленський повинен бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні".
Деталі: Президент США додав, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.
Пряма мова: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".
Деталі: Трамп додав, що "якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилися на світову. Я це зупинив".
"Зараз єдине питання – коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро", зауважив – додав він.
Також президент США вважає, що є шанс на тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським. Він вважає, що Путін хоче миру так само як Україна та інші лідери в Європі.
Що передувало:
- Раніше видання "NBC News" з посиланням на анонімного високопосадовця Білого дому повідомило, що зустріч американського президента Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна готується і попередньо запланована на кінець наступного тижня.
- Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.
- ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.