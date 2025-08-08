Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"

Президент США Дональд Трамп 8 серпня на брифінгу в Білому домі заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Джерело: Трамп на брифінгу в Білому домі

Пряма мова: "Плануємо оголосити зустріч із Росією. Почнемо з неї й повідомимо, де саме вона відбудеться. Місце, думаю, багатьом сподобається. Але розкривати його зараз не хочу.

Реклама:

Зеленський повинен бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні".

Деталі: Президент США додав, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.

Пряма мова: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".

РЕКЛАМА:

Деталі: Трамп додав, що "якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилися на світову. Я це зупинив".

"Зараз єдине питання – коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро", зауважив – додав він.

Також президент США вважає, що є шанс на тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським. Він вважає, що Путін хоче миру так само як Україна та інші лідери в Європі.

Що передувало: