Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 серпня 2025, 23:36
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися обмін територіями в інтересах обох сторін
Трамп у Білому домі 8 серпня. Фото - Andrew Harnik/Getty Images

Президент США Дональд Трамп 8 серпня на брифінгу в Білому домі заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Джерело: Трамп на брифінгу в Білому домі

Пряма мова: "Плануємо оголосити зустріч із Росією. Почнемо з неї й повідомимо, де саме вона відбудеться. Місце, думаю, багатьом сподобається. Але розкривати його зараз не хочу.

Реклама:

Зеленський повинен бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні".

Деталі: Президент США додав, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.

Пряма мова: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".

РЕКЛАМА:

Деталі: Трамп додав, що "якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилися на світову. Я це зупинив".

"Зараз єдине питання – коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро", зауважив – додав він.

Також президент США вважає, що є шанс на тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським. Він вважає, що Путін хоче миру так само як Україна та інші лідери в Європі.

Що передувало: 

  • Раніше видання "NBC News" з посиланням на анонімного високопосадовця Білого дому повідомило, що зустріч американського президента Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна готується і попередньо запланована на кінець наступного тижня.
  • Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.
  • ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.

Трампросійсько-українська війнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus зафіксували в семи областях та Києві
Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ
Вашингтон і Москва до зустрічі Трампа і Путіна готують угоду щодо окупованих РФ територій – ЗМІ
Росія вдарила по нафтобазі азербайджанської SOCAR в Україні: є поранені
Усі новини...
Померла жінка, яка потрапила під російський обстріл у Херсоні
Пентагон отримав право залишати у США частину зброї, законтрактованої для України – CNN
Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ
Генштаб: На фронті відбулось 131 бойове зіткнення
Останні новини
23:36
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
23:25
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
23:04
Crocs зазнає найбільшого падіння акцій з початку пандемії
22:41
Генштаб: На фронті відбулось 131 бойове зіткнення
22:27
В Індії роблять кроки в напрямку відмови від нафти РФ після тиску Трампа
22:14
ЗМІ: Румунія перевіряє "російський слід" у забрудненні нафти з Азербайджану
22:03
У Куп’янську на Харківщині через російські удари постраждали 5 людей
21:39
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали вже 1411 людей
21:28
Замість 15 літаків за рік – лише один: санкції зупинили авіапромисловість РФ
21:16
У Франції розслідують погрози смерті Макрону з боку рабина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: