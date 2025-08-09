Молдова скерувала Греції ще один запит про екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка

Генеральна прокуратура Республіки Молдова 8 серпня передала владі Греції новий запит про екстрадицію олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Деталі: Новий запит про екстрадицію стосується трьох кримінальних справ, у яких Плахотнюк має статус обвинуваченого за особливо тяжкі злочини, зазначає Генеральна прокуратура Молдови.

Там пояснили, що це необхідно для дотримання права спеціалізації, згідно з яким притягнення до відповідальності людини, що екстрадується, можливе тільки за діяння, що стали підставою для запиту про екстрадицію.

"З огляду на значний обсяг документів, які необхідно було перекласти відповідно до вимог чинних міжнародних договорів, а також на запит грецької сторони, підготовка довідкових документів вимагала значних зусиль і додаткового часу", – пояснила Генпрокуратура Молдови.

Передісторія:

