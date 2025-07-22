У Греції затримали колишнього "володаря Молдови" Плахотнюка

Поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка.

Джерело: поліція Молдови у своїх соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Правоохоронці зазначили, що отримали інформацію від грецького Інтерполу.

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"Офіційні канали зв'язку Інтерполу в Афінах у Греції повідомили нам, що затримано двох громадян Молдови. Один з них – Володимир Плахотнюк", – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією джерел видання NewsMaker, другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, один із соратників Плахотнюка Костянтин Цуцу.

Плахотнюк, нагадує видання, втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

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За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

За даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики. МЗС Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка підроблений.

У жовтні 2022 року США запровадили санкції проти Плахотнюка.