Путін передав через Віткоффа нагороду cпівробітниці ЦРУ, чий син загинув, воюючи за РФ в Україні

Правитель Росії Володимир Путін вручив спеціальному посланнику президента США Стіву Віткоффу нагороду для високопоставленої співробітниці ЦРУ, син якої загинув воюючи на боці РФ у війні проти України.

Джерело: CBS News з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією

Деталі: За даними джерел видання, 6 серпня під час поїздки до Росії Віткофф отримав від Путіна Орден Леніна, який мав бути переданий заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни. Її 21-річний син Майкл Глосс загинув у 2024 році, воюючи у складі російських збройних сил проти України.

Реклама:

Дослівно: "Цей жест Путіна, відомого своїми психологічними іграми та спробами виявляти слабкі місця опонентів, імовірно, мав на меті викликати незручні запитання та підкреслити, що син співробітниці ЦРУ воював за Росію у цій війні".

Деталі: Водночас двоє співрозмовників видання наголосили, що немає ознак вербування Глосса російським урядом і що Кремль, імовірно, не знав про його родинні зв’язки, коли репатріював тіло.

Передісторія:

РЕКЛАМА: