Центральне розвідувальне управління США офіційно підтвердило загибель Майкла Глосса – 21-річного сина заступниці директора ЦРУ з питань цифрових інновацій, який приєднався до лав збройних сил РФ і загинув у ході бойових дій в Україні.

Джерело: NBC News

Деталі: Речник ЦРУ зазначив, що його родина "пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли їх син, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув у ході бойових дій в Україні".

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"Для ЦРУ смерть Майкла є приватною родинною справою, а не питанням національної безпеки", – додав речник.

Речник не уточнив, на чиєму боці тоді воював Глосс.

Російське незалежне видання "Важные истории" повідомило, що журналістам вдалося задокументувати подорожі Глосса за кордон, які зрештою завершилися його вступом до російської армії.

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Дослівно: "Минулого року, в соціальних мережах Майкл Глосс виклав своє фото, де він посміхається на московській червоній площі, з підписом, в якому висловив підтримку зусиллям Росії у "проксі-війні" проти України.

Він писав, що висвітлення війни у ЗМІ, яке він назвав "західною пропагандою", приховує "реальність конфлікту", в якому нібито корумповані українські війська не могли протистояти російським військовим.

"Росіяни кришать хлопчиків-демократів у всіх на виду", – писав він.

Деталі: У некролозі, опублікованому родиною у 2024 році зазначалося, що "Майкл виріс фізично сильним і високим, вдумливим і принциповим, і ще змалку використовував ці якості, щоби боротися з несправедливістю – чи то на дитячому майданчику, спортивному полі чи в політичній сфері".