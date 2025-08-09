Російський FPV-дрон атакував авто у Запорізькій області: двоє загиблих

Двоє людей загинули у Запорізькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона по авто.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: російський FPV-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Після удару автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули.

Дослівно: "Внаслідок удару машина загорілася, двоє людей, що перебували всередині, загинули".

Що цьому передувало: