Російський FPV-дрон атакував авто у Запорізькій області: двоє загиблих
Субота, 9 серпня 2025, 09:44
Двоє людей загинули у Запорізькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона по авто.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: російський FPV-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Після удару автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули.
Реклама:
Дослівно: "Внаслідок удару машина загорілася, двоє людей, що перебували всередині, загинули".
Що цьому передувало:
- Вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.