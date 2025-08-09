Усі розділи
Північна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 11:48
Північна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні
Фото: Yonhap

Північна Корея в суботу почала демонтувати гучномовці, встановлені вздовж кордону для пропагандистських акцій проти Південної Кореї.

Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Yonhap

Деталі: Військові Південної Кореї заявили, що потрібна подальша перевірка того, чи відбудеться демонтаж гучномовців у всіх прикордонних районах КНДР.

Дослівно з повідомлення військових: "З ранку суботи в деяких частинах прифронтової зони було виявлено дії північнокорейських військових зі зняття гучномовців, спрямованих проти Південної Кореї".

Що цьому передувало:

  • У вівторок Південна Корея завершила демонтаж своїх гучномовців вздовж кордону, після того як 11 червня призупинила пропагандистські трансляції з критикою Північної Кореї задля відновлення напружених відносин з КНДР.

КНДРПівденна Корея
