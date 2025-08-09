Північна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні

Північна Корея в суботу почала демонтувати гучномовці, встановлені вздовж кордону для пропагандистських акцій проти Південної Кореї.

Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Yonhap

Деталі: Військові Південної Кореї заявили, що потрібна подальша перевірка того, чи відбудеться демонтаж гучномовців у всіх прикордонних районах КНДР.

Реклама:

Дослівно з повідомлення військових: "З ранку суботи в деяких частинах прифронтової зони було виявлено дії північнокорейських військових зі зняття гучномовців, спрямованих проти Південної Кореї".

Що цьому передувало: