Північна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні
Субота, 9 серпня 2025, 11:48
Північна Корея в суботу почала демонтувати гучномовці, встановлені вздовж кордону для пропагандистських акцій проти Південної Кореї.
Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Yonhap
Деталі: Військові Південної Кореї заявили, що потрібна подальша перевірка того, чи відбудеться демонтаж гучномовців у всіх прикордонних районах КНДР.
Дослівно з повідомлення військових: "З ранку суботи в деяких частинах прифронтової зони було виявлено дії північнокорейських військових зі зняття гучномовців, спрямованих проти Південної Кореї".
Що цьому передувало:
- У вівторок Південна Корея завершила демонтаж своїх гучномовців вздовж кордону, після того як 11 червня призупинила пропагандистські трансляції з критикою Північної Кореї задля відновлення напружених відносин з КНДР.