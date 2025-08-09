У Дніпрі розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК

У Дніпрі розпочали провадження через можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

Джерело: Спецпрокуратура Східного регіону

Деталі: За інформацією, 8 серпня 2025 року в одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому зафіксовано ймовірне побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Розслідування доручено слідчим ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та дають правову оцінку діям усіх його учасників. Також розглядається питання про відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.

