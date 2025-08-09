У Дніпрі розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК
У Дніпрі розпочали провадження через можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК
Джерело: Спецпрокуратура Східного регіону
Деталі: За інформацією, 8 серпня 2025 року в одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому зафіксовано ймовірне побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Розслідування доручено слідчим ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та дають правову оцінку діям усіх його учасників. Також розглядається питання про відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.
Що цьому передувало:
- На Волині натовп напав на службовий транспорт ТЦК та СП, коли військовослужбовці перевіряли документи одного із місцевих жителів.