Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки перед самітом Трампа й Путіна

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 15:06
Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки перед самітом Трампа й Путіна
Фото: британський уряд

У Великій Британії зустрінуться представники США, України та європейських держав, які обговорять шляхи припинення російської повномасштабної агресії.

Джерело: заява британського уряду за підсумками розмови премʼєра Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда"

Деталі: Стармер і Зеленський, як зазначається, "обговорили майбутню зустріч радників з питань національної безпеки Європи, України та Сполучених Штатів".

Реклама:

Зустріч приймуть британський міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває з робочим візитом у Британії.

Премʼєр Британії та президент України також погодились, що зустріч буде "важливим майданчиком для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого і тривалого миру".

Що цьому передувало: 

РЕКЛАМА:
  • У суботу, 9 серпня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо забезпечення миру в Україні.

Велика Британіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
ВідеоСБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км
ОновленоРосіяни двічі атакували автобус під Херсоном: двоє загиблих і 19 постраждалих
ВідеоУ Дніпрі розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
Усі новини...
Велика Британія
Зеленський поговорив з британським прем'єром Стармером
Британська розвідка: у липні Росія, ймовірно, захопила до 550 кв. км української території
Розвідка Британії вважає, що РФ втратила у війні з Україною 1 050 000 осіб загиблими та пораненими
Останні новини
15:06
Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки перед самітом Трампа й Путіна
15:00
СОТ покращив прогноз торгівлі у 2025 році попри політику США
14:50
Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні
14:47
ChatGPT дає підліткам небезпечні поради про наркотики, дієти й самогубство – дослідження
14:31
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
14:22
Санкції щодо "Росатома" ввели за окупацію ЧАЕС та ЗАЕС – Міненерго
14:11
У Міноборони пояснили, коли чоловіків із бронюванням чи відстрочкою можуть відправити на ВЛК
14:06
Зеленський поговорив з британським прем'єром Стармером
14:00
ВідеоУ Познані стався вибух у квартирі: є постраждалий, евакуювали 30 людей
13:57
ОновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через балістику
Усі новини...
Реклама:
Реклама: