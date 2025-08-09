Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки перед самітом Трампа й Путіна
У Великій Британії зустрінуться представники США, України та європейських держав, які обговорять шляхи припинення російської повномасштабної агресії.
Джерело: заява британського уряду за підсумками розмови премʼєра Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда"
Деталі: Стармер і Зеленський, як зазначається, "обговорили майбутню зустріч радників з питань національної безпеки Європи, України та Сполучених Штатів".
Зустріч приймуть британський міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває з робочим візитом у Британії.
Премʼєр Британії та президент України також погодились, що зустріч буде "важливим майданчиком для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого і тривалого миру".
Що цьому передувало:
- У суботу, 9 серпня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо забезпечення миру в Україні.