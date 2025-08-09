Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки перед самітом Трампа й Путіна

У Великій Британії зустрінуться представники США, України та європейських держав, які обговорять шляхи припинення російської повномасштабної агресії.

Джерело: заява британського уряду за підсумками розмови премʼєра Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда"

Деталі: Стармер і Зеленський, як зазначається, "обговорили майбутню зустріч радників з питань національної безпеки Європи, України та Сполучених Штатів".

Реклама:

Зустріч приймуть британський міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває з робочим візитом у Британії.

Премʼєр Британії та президент України також погодились, що зустріч буде "важливим майданчиком для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого і тривалого миру".

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА: