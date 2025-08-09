Усі розділи
Зеленський поговорив з британським прем'єром Стармером

Уляна Кричковська, Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 14:06
Зеленський поговорив з британським прем'єром Стармером
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо забезпечення миру в Україні.

Джерело: повідомлення Зеленського у соцмережах, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого".

Деталі: Президент зазначив, що наразі потрібні чіткі кроки, а також максимум координації з партнерами. 

Що цьому передувало:

  • У суботу Зеленський відреагував на повідомлення, що для завершення війни в України треба здійснити обмін територіями. Президент України наголосив, що Київ не піде на територіальні поступки Росії.
  • Зустріч лідерів США і Росії відбудеться 15 серпня на Алясці, дату і місце підтвердили обидві сторони.
  • 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

