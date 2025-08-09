Усі розділи
Зеленський: Не бачимо зрушень у російській позиції

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 15:50
Фото: президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри високу інтенсивність дипломатичної роботи останніми днями, позиція Росії залишається незмінною.

Джерело: допис Зеленського у соцмережах після розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Дослівно: "Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни".

Деталі: Президент підкреслив, що всі кроки України та партнерів мають наближати до реального завершення війни, а не до її "реконфігурації", та працювати на спільну безпеку.

Окремо сторони обговорили питання вступу України та Молдови до ЄС. Зеленський та Фредеріксен погодилися, що процес має бути справедливим і базуватися на виконанні зобов’язань обох країн.

