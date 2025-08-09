Усі розділи
Щонайменше 11 людей загинули внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки в Бразилії

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 16:19
Щонайменше 11 людей загинули внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки в Бразилії
Фото з відкритих джерел

Щонайменше 11 людей загинули, понад 40 отримали поранення внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки в Бразилії.

Джерело: Reuters

Деталі: Інцидент трапився в центрально-західному штаті у п’ятницю ввечері.

Серед понад 40 поранених 12 перебувають у критичному стані.

Причину аварії все ще розслідує поліція.

Що цьому передувало:

  • У червні щонайменше 8 людей загинули у Бразилії, коли повітряна куля загорілася в повітрі і впала.

